الأزهر يعزي باكستان في ضحايا تصادم القطارين
06:24 م الجمعة 12 يوليو 2019
كتب- محمود مصطفى:
نعى الأزهر وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ؛ ضحايا حادث تصادم قطارين بإقليم البنجاب بباكستان، أمس الخميس، الذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.
وتقدم الأزهر بخالص العزاء لباكستان حكومة وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يقي البلاد والعباد من كل مكروه وسوء.
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