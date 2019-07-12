الأزهر يعزي باكستان في ضحايا تصادم القطارين

كتب- محمود مصطفى:

نعى الأزهر وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ؛ ضحايا حادث تصادم قطارين بإقليم البنجاب بباكستان، أمس الخميس، الذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.

وتقدم الأزهر بخالص العزاء لباكستان حكومة وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يقي البلاد والعباد من كل مكروه وسوء.