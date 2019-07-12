فتح باب الترشح لجائزة ساويرس الثقافية.. تعرف على الشروط

كتب - محمد عاطف:

أعلنت "مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية"، فتح باب التقدم لـ"جوائز ساويرس الثقافية" في دورتها الخامسة عشرة، حتى يوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2019، لاختيار أفضل الأعمال المتميزة لكبار وشباب الأدباء والكتاب، في مجالات الرواية، والمجموعات القصصية، والسيناريو السينمائي، والنص المسرحي، والنقد الأدبي.

وجاءت التفاصيل الكاملة حول طبيعة الجوائز وشروط التقدم لها كالتالي:

جائزة "أفضل عمل روائي" و"مجموعة قصصية":

الفرع الأول (كبار الأدباء)

جائزة "أفضل عمل روائي"، وقيمتها مائة وخمسون ألف جنيه مصري.

جائزة "أفضل مجموعة قصصية"، وقيمتها مائة وخمسون ألف جنيه مصري.

الفرع الثاني (شباب الأدباء)

جائزة "أفضل عمل روائي":

المركز الأول: مائة ألف جنيه مصري - المركز الثاني: سبعون ألف جنيه مصري.

جائزة "أفضل مجموعة قصصية":

المركز الأول: مائة ألف جنيه مصري - المركز الثاني: سبعون ألف جنيه مصري.

شروط الجائزة:

أن يكون العمل المُقدم صادرًا برقم إيداع من "دار الكتب المصرية" خلال الفترة ما بين الأعوام 2016 و2018.

ألا يزيد عمر المتقدم لجائزة الفرع الثاني (شباب الأدباء) على 40 عامًا في 29 أغسطس 2019.

جائزة "أفضل سيناريو":

الفرع الأول (كتاب السيناريو المحترفين)

جائزة "أفضل سيناريو" مكتوب مباشرة إلى السينما، أو مأخوذ عن عمل أدبي مصري منشور، وقيمتها مائة وخمسون ألف جنيه.

تُمنح الجائزة لكتاب السيناريو الذين سبق أن أُنتج وعُرض لهم سيناريو فيلم سينمائي طويل بشكل احترافي في دور العرض السينمائية.

الفرع الثاني (جائزة العمل الأول):

جائزة "أفضل سيناريو" مكتوب مباشرة للسينما أو مأخوذ عن عمل أدبي مصري منشور، وقيمتها ثمانون ألف جنيه مصري.

تمنح لكتاب السيناريو الذين لم يُنتج أو يُعرض لهم أي فيلم سينمائي طويل من قبل بشكل احترافي في دور العرض السينمائية.

شروط الجائزة:

لا يشترط في المتقدم سنٌ محددة في أي من الفرعين.

ألا يكون قد تم إنتاج السيناريو المُقدم حتى موعد التقدم للجائزة.

أن يُرفق مع نص السيناريو المُقدم الخط الدرامي العام للعمل فيما لا يزيد على 5 صفحات.

أن يتم تسليم العمل المقدم بعد تغليفه وتكعيبه.

إذا كان السيناريو مأخوذا عن عمل أدبي، فيشترط إرفاق الموافقة الخطية للمؤلف الأصلي للقصة على تحويلها إلى سيناريو بواسطة الكاتب المتقدم للمسابقة.

جائزة "أفضل نص مسرحي":

المركز الأول: قيمة الجائزة مائة وخمسون ألف جنيه مصري.

المركز الثاني: قيمة الجائزة ثمانون ألف جنيه مصري.

شروط الجائزة:

لا يشترط في المتقدم سنٌ محددة.

ألا يكون العمل المُقدم قد سبق عرضه على خشبة المسرح بشكل احترافي.

أن يُرفق مع النص المسرحي المُقدم الخط الدرامي العام للعمل فيما لا يزيد على 5 صفحات.

أن يتم تسليم العمل المقدم بعد تغليفه وتكعيبه.

إذا كان النص المسرحي مأخوذا عن عمل أدبي، فيشترط إرفاق الموافقة الخطية للمؤلف الأصلي للقصة على تحويلها إلى نص مسرحي بواسطة الكاتب المتقدم للمسابقة.

جائزة "النقد الأدبي":

قيمة الجائزة مائة ألف جنيه مصري.

شروط الجائزة:

تمنح لمؤلف أفضل الكتب المنشورة في مجال النقد الأدبي بفروعه المختلفة تنظيراً وتطبيقاً.

أن يكون العمل المُقدم صادرًا برقم إيداع من دار الكتب خلال الفترة ما بين الأعوام 2016 و2018.

ألا يكون العمل المقدم رسالة علمية.

شروط عامة:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

يتم التقدم بعمل واحد فقط لكل مؤلف، ويقتصر التقديم على فرع واحد فقط من فروع الجائزة.

ألا يكون العمل المُقدم قد حصل على جائزة من قبل.

في حالة الأعمال المأخوذة عن نصوص أدبية في فرعي السيناريو والمسرح يشترط أن تكون عن نص أدبي مصري منشور.

تقبل الأعمال المرشحة من الأفراد وكذلك من الهيئات الثقافية والجامعات والمؤسسات.

يتم تسليم 6 نسخ ورقية ونسخة إلكترونية pdf من العمل المقدم لأي فرع من فروع الجائزة (أعمال روائية، مجموعات قصصية، نص مسرحي، سيناريو، أو أعمال في مجال النقد الأدبي)، ومرفق بها صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي للمتقدم، والسيرة الذاتية الخاصة بالمؤلف إلى: 10ش الديوان، جاردن سيتي- الدور الأول شقة رقم 3.

تستقبل أمانة الجائزة الأعمال المشاركة حتى يوم الخميس الموافق 29/8/2019، يومياً من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا ماعدا أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، ولن يلتفت للأعمال الواردة بعد هذا التاريخ.

يتم تقييم الأعمال المقدمة بواسطة لجان محايدة تضم مجموعة من كبار النقاد والأدباء والسينمائيين والمسرحيين وأساتذة الدراما. ويتم تسليط الضوء إعلاميا خلال شهر ديسمبر 2019 علي شباب المبدعين الذين يصلون للقائمة القصيرة في كل فرع من فروع الجائزة للشباب، وتعلن النتائج النهائية للمسابقة خلال شهر يناير 2020.