للرقابة على المنشآت.. "العمل السعودية" تدشن برنامج "تمام الحج"

كتب - يوسف عفيفي:

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، استعدادها لأداء أعمالها خلال موسم الحج، وذلك بتدشين برنامج "تمام الحج"، بالمشاركة مع عدة جهات حكومية، للرقابة على المنشآت التي صدرت لها تأشيرات موسمية، والتأكد من التزام تلك المنشآت بتطبيق أحكام لائحة التأشيرات الموسمية والمؤقتة بأن العمالة تعمل في الأعمال التي استقدمت من أجلها.

وقالت وزارة القوى العاملة، في بيان اليوم الجمعة، إنها تلقت تقريرًا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض،أشار فيه الملحق العمالي الدكتور ياسر غازي إلى أن برنامج "تمام الحج"، يعمل على التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لرصد المخالفات حال اكتشافها من خلال جميع منافذ الدخول للمملكة "البرية، والبحرية، والجوية" وفي مواقع عمل العمالة الموسمية في مناسك الحج لضمان جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأوضح أن البرنامج جاء على موقع الوزارة الرسمي، ويهدف لتنظيم وتسهيل جميع إجراءات رصد واعتماد تلك المخالفات، بالإضافة إلى سرعة وسهولة معالجة البيانات المدخلة وإحالتها للجهات ذات الاختصاص ومتابعة العمالة الموسمية من بداية دخولهم للمملكة حتى نهاية مهامهم.