تصل لـ 100%.. كيف تحسب غرامات مخالفات المباني؟

كتب - محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها يوم 8 يوليو الجاري، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1631 لسنة 2019، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وينشر "مصراوي" النسب المستحقة وفقًا لنص اللائحة، لقيمة المتر حسب نوع كل مخالفة من المخالفات.

نصت المادة السابعة في الفقرة (د) من اللائحة على أنه "يُبت في طلب التصالح واحتساب قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في حالة الموافقة طبقًا لسعر المتر الذي تحدده اللجنة في كل منطقة، على أن تراعي النسب الآتية من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع المشار إليه حسب نوع المخالفة:

- مخالفة البناء بدون ترخيص ومخالفة الاشتراطات البنائية والتخطيطية السارية 100% من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

- مخالفة تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية 100% من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

- مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات البنائية والتخطيطية السارية 50% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

- مخالفة الرسومات الإنشائية والمعمارية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها 25% من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

- مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها 20% من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

- مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة الرسومات الإنشائية وبذات المسحط وعدد الأدوار المرخص بها 5% من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

واشترطت الفقرة على ألا تقل قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع في أي من الأحوال المتقدمة عن 50 جنيهًا للمتر الواحد.

وفي حال تعدد المخالفات بالمبنى الواحد يتم حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل مخالفة على حدة بحسب نوع المخالفة على ألا تزيد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع عن 2000 جنيه.

وكان مصراوي نشر تفاصيل مشروع القانون والذي يتضمن أن تكون حساب المخالفة بالمتر وعلى كل دور أو مخالفة على حدة.

الغرامة على كل دور وبالتقسيط.. كل ما تريد معرفته عن "التصالح في المخالفات".

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