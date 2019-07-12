ابتعدوا عن هذه الأماكن.. الأرصاد توجه نصائح للمواطنين في الموجة الحارة

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الجمعة، شديد الحرارة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وباقي أنحاء الجمهورية خلال فترات النهار.

ونصح شاهين، في تصريحات لمصراوي، المواطنين، بعدم التواجد تحت أشعة الشمس فترات طويلة، خصوصا وقت الذروة، وزيادة شرب معدلات المياه والسوائل خلال ساعات النهار، وارتداء الملابس القطنية بسبب العرق، وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية والمنافذ المغلقة.

وناشد المواطنين بعدم الوقوف في الأماكن المزدحمة قدر الإمكان حفاظا على الأطفال ومرضى ضيق التنفس وكبار السن، مع ارتداء غطاء واقي للرأس "كاب أو شمسية" خلال ساعات النهار.

وحذر السائقين من الشبورة المائية، مشدد على ضرورة القيادة بحذر أثناء فترة تكون الشبورة قدر الإمكان، وضبط إطارات السيارات بسبب الحرارة المرتفعة، وعدم ملئ "التنك" بالبنزين للنهاية حتى يسمح لامتداد السوائل والبخار للخارج.​​