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أول تحرك من الإسكان بعد إصدار لائحة التصالح في مخالفات البناء

01:38 م الجمعة 12 يوليه 2019
أول تحرك من الإسكان بعد إصدار لائحة التصالح في مخالفات البناء

مخالفات البناء

كتب - محمد عبدالناصر:

أصدرت وزارة الإسكان، قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة تحت إشراف وزير الإسكان؛ للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وهي فى سبيلها للقيام بمهامها طبقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس اللجنة، في بيان اليوم، أنه تم تشكيل هذه اللجنة تنفيذًا للائحة التنفيذية للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ فى شأن التصالح فـي بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والتى أصدرها رئيس مجلس الوزراء، بالقرار رقم ١٦٣١ لسنة ٢٠١٩، ونصت فى مادتها الـ14، على إصدار وزير الإسكان قرارًا بتشكيل لجنة بوزارة الإسكان للرد على استفسارات الجهات الإدارية، واللجان المشكلة طبقا لأحكام القانون، وتذليل أية عقبات أو إشكاليات قد تواجه تلك الجهات خلال التطبيق.​

مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء وزارة الإسكان

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