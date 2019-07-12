مدبولي يستعرض مع وزير الإسكان المشروعات التنموية المقترحة في سيناء

القاهرة - أ ش أ:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاهتمام الذي توليه الدولة لجهود التنمية في كافة ربوع الوطن، خاصة سيناء، حيث يتم بحث كافة احتياجات أبناء مصر في هذه البقعة الغالية، والعمل على تلبيتها، وخاصة على صعيد الارتقاء بالمرافق، والنهوض بالخدمات، والسعي للتوسع في تنفيذ المشروعات لتحريك عجلة الاستثمار، وتحقيق الاستفادة من ثروات هذه المنطقة وتوفير فرص العمل.

وذكر بيان لمجلس الوزراء اليوم الجمعه أن ذلك جاء خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث موقف المشروعات التنموية المقترحة بسيناء.

وأوضح البيان أن وزير الإسكان عرض تقريراً حول موقف المشروعات التنموية المقترح تنفيذها على أرض سيناء، مؤكدا أن هذه المشروعات هي ثمرة جهد مجموعة عمل ممثل بها عدد من الوزارات، رصدت احتياجات كل منطقة وتحديد الأولويات، حيث تم ارسالها إلى كافة الوزارات،لاستطلاع الآراء بشأنها.

وقال وزير الإسكان إن المشروعات المزمع تنفيذها في سيناء تتضمن إنشاء مناطق حرة، ومراكز لخدمة المستثمرين، وأسواق مركزية، ومجمعات صناعية في مجال المنسوجات ومنتجات الأسماك والبتروكيماويات والدواء وغيرها، بالإضافة إلى إقامة مخازن لوجستية، ومراكز منتجات حرفية، ومشروعات لتطوير نظم الزراعة والري وبرامج لتنمية المرأة البدوية، كما تشمل المشروعات الخدمية المختلفة، ومنها الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة، وتطوير المستشفيات واستكمال المنشآت الجامعية.

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