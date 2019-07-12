  • عاجل:كهربا يخرج عن صمته: الزمالك ملك للجماهير فقط

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    كنيسة الأنبا بولا خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    مدبولي يستعرض مع وزير الإسكان المشروعات التنموية المقترحة في سيناء

    10:54 ص الجمعة 12 يوليه 2019
    مدبولي يستعرض مع وزير الإسكان المشروعات التنموية المقترحة في سيناء

    الدكتور مصطفى مدبولي

    القاهرة - أ ش أ:

    أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاهتمام الذي توليه الدولة لجهود التنمية في كافة ربوع الوطن، خاصة سيناء، حيث يتم بحث كافة احتياجات أبناء مصر في هذه البقعة الغالية، والعمل على تلبيتها، وخاصة على صعيد الارتقاء بالمرافق، والنهوض بالخدمات، والسعي للتوسع في تنفيذ المشروعات لتحريك عجلة الاستثمار، وتحقيق الاستفادة من ثروات هذه المنطقة وتوفير فرص العمل.

    وذكر بيان لمجلس الوزراء اليوم الجمعه أن ذلك جاء خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث موقف المشروعات التنموية المقترحة بسيناء.

    وأوضح البيان أن وزير الإسكان عرض تقريراً حول موقف المشروعات التنموية المقترح تنفيذها على أرض سيناء، مؤكدا أن هذه المشروعات هي ثمرة جهد مجموعة عمل ممثل بها عدد من الوزارات، رصدت احتياجات كل منطقة وتحديد الأولويات، حيث تم ارسالها إلى كافة الوزارات،لاستطلاع الآراء بشأنها.

    وقال وزير الإسكان إن المشروعات المزمع تنفيذها في سيناء تتضمن إنشاء مناطق حرة، ومراكز لخدمة المستثمرين، وأسواق مركزية، ومجمعات صناعية في مجال المنسوجات ومنتجات الأسماك والبتروكيماويات والدواء وغيرها، بالإضافة إلى إقامة مخازن لوجستية، ومراكز منتجات حرفية، ومشروعات لتطوير نظم الزراعة والري وبرامج لتنمية المرأة البدوية، كما تشمل المشروعات الخدمية المختلفة، ومنها الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة، وتطوير المستشفيات واستكمال المنشآت الجامعية.

    هذا المحتوى من

    مصطفى مدبولي وزير الإسكان المشروعات التنموية سيناء

    الخبر التالى:

    "البحوث الإسلامية": إطلاق حملة لبيان أهمية القراءة في نهضة المجتمع
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان