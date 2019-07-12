قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة والزمالك يلتقي أمونيا القبرصي.. أخبار متوقعة

القاهرة- أ ش أ:

تقطع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة المياه عن بعض مناطق المحافظة، كما يلتقي نادي الزمالك نظيره أمونيا القبرصي، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم، والتي نستعرضها في السطور التالية:

القاهرة .. تطلق وزارة الأوقاف القافلة الدعوية الرابعة المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مشيخة الأزهر الشريف.

القاهرة.. تطلق وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات المعسكر الصيفي لشباب الأندية الاجتماعية والثقافية 2019 بمدينة مرسى مطروح.

القاهرة .. تقطع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة المياه عن شارع مساكن كفر طهرمس ومتفرعاته وشارع العشرين ومتفرعاته ومنطقة المشابك وأبو قتادة، لمدة 8 ساعات، وذلك من الساعة العاشرة مساء اليوم وحتى الساعة السادسة من صباح غد السبت.

نيقوسيا .. يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك مع نظيره أمونيا القبرصي، في آخر وديات الفريق بمعسكره الخارجي بقبرص.

لاهاي.. يقدم متخصصون ونشطاء روس، في لاهاي بهولندا، بيانات إضافية عن الحادث، الذي وقع في مدينة دوما السورية بشأن مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية.

سول .. تجري وزارة التجارة الكورية الجنوبية، محادثات على مستوى العمل مع نظيرتها اليابانية لمناقشة القيود التجارية الجديدة التي فرضتها طوكيو على مواد التصنيع الرئيسية التي تصدرها إلى سول.