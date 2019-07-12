حدث ليلًا| خطوات إنشاء وزارة السعادة.. وحياة ريهام سعيد مهددة

كتب- محمود علي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

في السودان أعلن المجلس العسكري أنه أفشل محاولة انقلاب وتم توقيف الضباط المتورطين فيها.

وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، إن هناك تعاونًا كبيرًا مع دولة الإمارات العربية الشقيقة؛ لما نفذته من ارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويستعرض مصراوي، أبرز أحداث الساعات الماضية في التقرير التالي:

السيسي يوجه بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

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الحكومة تعلن خطوات إنشاء وزارة السعادة "قريبًا"

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، إن هناك تعاونًا كبيرًا مع دولة الإمارات العربية الشقيقة؛ لما نفذته من ارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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تعريفة جديدة وحملات.. الحكومة تكشف استراتيجية التعامل مع "التوك توك"

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن هناك حملات بشكل يومي لرصد المخالفات، ومتابعة مدى التزام التوك توك بالتسعيرة الجديدة بعد تحرير سعر الوقود.

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تسجيل صوتي.. ريهام سعيد: حياتي مهددة لهذا السبب

قالت الإعلامية ريهام سعيد، إنها لا تعاني من مرض جلدي يؤدي لسقوط جلد الوجه، مستنكرة اهتمام الجمهور بالتفاصيل أو اتهامها باختلاق المرض.

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وزير التعليم لـ"مصراوي": اعتماد نتيجة الثانوية العامة السبت.. والإعلان الأحد

قال وزير التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه من المقرر اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/ 2020، بعد غدٍ السبت الموافق 13 يوليو 2019.

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كتاب دوري من "التعليم" بشأن التقدم لوظيفة مدير مدرسة- صورة

أصدر الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، الكتاب الدوري رقم ٦ بتاريخ ١١/٧/٢٠١٩ لجميع المديريات التعليمية؛ لقبول جميع أوراق المتقدمين لوظيفة مدير مدرسة من الوظائف المعادلة لدرجة "معلم أول أ".

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السفير الفرنسي: مصر ستشهد أكبر نسبة تنمية في البحر المتوسط

أكد سفير فرنسا لدى مصر ستيفان روماتيه، أن مصر ستشهد في الأعوام القادمة أكبر نسبة تنمية في البحر المتوسط، لافتا إلى أن مصر تشهد تطورا وتقدما في المجال الاقتصادي بما يجذب الشركات الفرنسية للاستثمار بها.

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حبس النائب صلاح عيسى 4 أيام في قضية "رشوة المقابر"

أمرت نيابة أمن الدولة، بحبس النائب صلاح عيسى 4 أيام على ذمة التحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة المقابر"، والمتهم فيها باستغلال نفوذه كعضو في مجلس النواب.

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بالصور- الجالية الفرنسية تحتفل بالعيد الوطني في قنصلية الإسكندرية

احتفلت القنصلية العامة الفرنسية بالإسكندرية، مساء أمس الخميس، بالعيد الوطني الفرنسي الذي يقام سنويا منذ عام 1880 احتفالا بانتهاء الحكم الملكي والذكرى السنوية لاقتحام سجن الباستيل.

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خبير مالى: أتوقع خفض سعر الفائدة سبتمبر المقبل بنسبة 3%

طالب أحمد أبو السعد، خبير أسواق المال، بضرورة خفض سعر الفائدة، واتباع السياسات التوسعية، مضيفًا: "أتوقع أن يقوم البنك المركزى بخفض فى سبتمبر أو أغسطس القادم بنسبة 3%".

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لجنة "استرداد الأراضي": ذللنا جميع العقبات للتقنين.. وحررنا 2400 عقد حتى الآن

أكد اللواء محمد حلمى، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، وعضو لجنة استرداد أراض الدولة، أن اللجنة قامت بجهود كبيرة لكى تتمكن من استرداد حقوق الدولة.

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"لم ينجح أحد".. "مياه الغربية" تعلن نتيجة مسابقة وظائفها

قال عادل عطية، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، إن الشركة أعلنت عن مسابقة لتعيين 35 مهندسا لفرع الشركة، لشغل وظائف مهندسين في تخصصات كهرباء وميكانيكا ومدني.

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السودان: "العسكري" يعلن تفاصيل محاولة انقلاب فاشلة واعتقال ضباط جيش

قال المجلس العسكري السوداني، الخميس، في بيان إنه أفشل محاولة انقلاب وتم توقيف الضباط المتورطين فيها.

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حزب الله يعتبر العقوبات الأمريكية على 3 من مسؤوليه "عدوان على لبنان"

أدان حزب الله اللبناني المتحالف مع إيران العقوبات الأمريكية على ثلاثة من مسؤوليه ووصف الخطوة بأنها "عدوان على لبنان".

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أمريكا تفرض عقوبات على جهاز الاستخبارات العسكرية في فنزويلا

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات اقتصادية الخميس على جهاز الاستخبارات العسكرية في الجيش الفنزويلي عقب وفاة أحد ضباط البحرية المعارضين لحكم الرئيس نيكولاس مادورو داخل الحبس الاحتياطي.

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الولايات المتحدة تبحث مع حلفائها حماية الناقلات في الخليج

تناقش الولايات المتحدة وحلفاؤها خططا لتأمين حماية لناقلات النفط في الخليج، وفق ما أعلن جنرال أمريكي كبير، الخميس، بعد تهديد سفن عسكرية إيرانية ناقلة بريطانية.

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رويترز: أمريكا تتراجع عن قرار إدراج وزير خارجية إيران على قائمة العقوبات

قالت وكالة رويترز إن الولايات المتحدة ربما تفتح الباب أمام حل دبلوماسي مع إيران، وذلك بعد تصريحات لمصدرين حول قرار واشنطن تأجيل وضع اسم وزير خارجية إيران على قائمة العقوبات.

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