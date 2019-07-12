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الحكومة تعلن خطوات إنشاء وزارة السعادة "قريبًا"

04:06 ص الجمعة 12 يوليو 2019
الحكومة تعلن خطوات إنشاء وزارة السعادة "قريبًا"

الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوي الحكومية

كتب- محمود علي:

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، إن هناك تعاونًا كبيرًا مع دولة الإمارات العربية الشقيقة؛ لما نفذته من ارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الرفاعي، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدي البلد"، أن هذا التعاون بداية لإنشاء وزارة السعادة بمصر في القريب العاجل.

وأكد "الرفاعي"، أن الحكومة مهتمة بتعزيز ثقة المواطن بالأجهزة الخدمية المختلفة، ورفع جودة الخدمات.

وأشار إلى أن تحسن الخدمات سيكون ملموسًا في تعاملات المواطنين على جميع المستويات.

طارق الرفاعي الحكومة وزارة السعادة الإمارات

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