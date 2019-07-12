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تعريفة جديدة وحملات.. الحكومة تكشف استراتيجية التعامل مع "التوك توك"

02:53 ص الجمعة 12 يوليو 2019
تعريفة جديدة وحملات.. الحكومة تكشف استراتيجية التعامل مع "التوك توك"

التوك توك

كتب- محمود علي:

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن هناك حملات بشكل يومي لرصد المخالفات، ومتابعة مدى التزام التوك توك بالتسعيرة الجديدة بعد تحرير سعر الوقود.

وأضاف الرفاعي، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق"، في برنامج "نظرة"، على قناة "صدى البلد" الفضائية، أنهم تلقوا العديد من الشكاوى والبلاغات بشأن الـ"توك توك"، مشيرا إلى أن هناك بعض التجاوزات والمناوشات في الطرق.

وأشار إلى أن كل منطقة تجرى معالجتها وفقا للظروف والبيئة والإجراءات المتاحة والممكنة للتعامل مع المشكلة، مؤكدا أن الـ "توك توك" وسيلة مواصلات فرضت نفسها بتواجدها في معظم المحافظات وبدأ يغزو العديد من المناطق والبلدان.

طارق الرفاعي التوك توك أسعار الوقود تعريفة الأجرة

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