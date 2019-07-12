لحجاج السياحة.. 5 خطوات لإنهاء البصمة الحيوية مجانًا

كتب ـ يوسف عفيفي:

اقترب الحجاج، من إنهاء إجراءات البصمة الحيوية "العين ـ الإصبع"؛ استعدادا للسفر إلى الأراضي المقدسة لأداء المناسك لعام 2019 ـ 1440 هـ.

وكانت غرفة شركات السياحة، أعلنت إنهاء إجراءات الحصول على البصمة الحيوية لحجاج السياحة من خلال شركة VFS Tasheel، بالتنسيق مع الغرفة.

وينشر مصراوي، 5 خطوات لإنهاء إجراءات البصمة بسهولة:

1- حضور المواطن شخصيا لأخذ البصمة مجانا بأصل جواز السفر.

2ـ البصمة واجبة على جميع الحجاج والأطفال من سن 6 سنوات وحتى 80 سنة.

3- إعفاء ذوي الأصابع المبتورة.

4ـ أن يكون المواطن أنهى الخدمة العسكرية ويقدم ما يفيد ذلك.

5ـ بصمة الحج مستقلة عن بصمة العمرة وليس لها أية علاقه بها.

وبدأت لجان وزارة السياحة، إنهاء إجراءات معاينة السكن الخاص بالحجاج في الأراضي المقدسة، للتأكد من راحة الحجاج خلال أداء المناسك.​