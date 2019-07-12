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الوطنية للإعلام تنفي ما نشر بشأن لائحة مالية جديدة للعاملين بها

02:29 ص الجمعة 12 يوليو 2019
الوطنية للإعلام تنفي ما نشر بشأن لائحة مالية جديدة للعاملين بها

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

كتب- مصطفى علي:

ردت الهيئة الوطنية للإعلام على ما نشر بشأن مقترح لائحة مالية جديدة للعاملين بالهيئة.

وأوضح مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية للإعلام، أن ما نشر غير صحيح على الإطلاق ولا ندري من أين جاء كاتب الموضوع بهذه الأرقام والمبالغ الواردة به.

وناشدت الوطنية للإعلام، في بيان، اليوم الجمعة، تحري الدقة فيما يتم نشره حول هذا الأمر والرجوع إلى المصادر الرسمية وعدم الاعتماد على مصادر غير موثقة تجنبًا لإثارة البلبلة.

الهيئة الوطنية للإعلام لائحة مالية الشائعات
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