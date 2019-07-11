"السكة الحديد" وبنك الأعمار الأوروبي ينظمان دورة "لا للتحرش"

كتب - محمد عبدالكريم:

شهد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، الخميس، حفل تخرج الدفعة الأولى من المدربين الذين تم إعدادهم لنشر الوعي والفكر المستنير لمكافحة ظاهرة التحرش والعنف ضد المرأة بكافة الطرق التي تكفل حمايتها.

وأكد "رسلان"، خلال الحفل بأن الهدف من انعقاد هذه الدورات هي إعداد عاملين مؤهلين للتعامل مع الجمهور لنشر الوعي والسلوك القويم بما يحفظ كرامة المرأة وحريتها والتأكيد على أن قطارات السكة الحديد آمنة للسيدات.

وأضاف، بأن الهيئة تقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية والتوعوية داخل القطارات للحد من ظاهرة التحرش والمضايقات بالسيدات مع توفير خدمة نقل آمنة لتحقيق الأمان وزيادة الحرية وسهولة الحركة التي تحتاجها المرأة داخل القطارات والمحطات.

وبرزت جهود الهيئة المتواصلة والمستمرة في حصول الهيئة على جائزة بنك الاعمار الأوروبي كأفضل سكك حديد في الشرق الأوسط للممارسات الاجتماعية والبيئية "الأقل تحرشًا" لعام ٢٠١٨.

وأوضح رئيس الهيئة، بأنه تم الإعداد لإطلاق حملة بمعرفة السادة المتدربين للتوعية حول سلوك ركاب القطار وهي عبارة عن مشروع نموذجي لزيادة الوعي بضرورة مكافحة التحرش الجنسي وتشجيع النقل الآمن وفقآ لأفضل الممارسات الدولية بهدف زيادة عدد المسافرات اللاتي يسافرن للعمل أو لأغراض آخري ويعزز من مكانة المرأة وينظم علاقتها داخل المجتمع.

وفي نهاية الحفل عبر المهندس أشرف رسلان، عن امتنان الهيئة بالتعاون مع جمعية خريطة التحرش تحت رعاية بنك الاعمار والتنمية الأوروبي "EBRD"، مؤكدًا على أنه سيتم رصد وتقييم أداء المتدربين ونتائج الحملة وتعظيم نتائجها أولا بأول.