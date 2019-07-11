في اليوم العالمي للسكان.. السيسي يطالب ببذل الجهود لتوفير حياة كريمة لكل إنسان

كتب- يوسف عفيفي:

احتفل الرئيس عبد الفتاح السيسي باليوم العالمي للسكان، والذي يوافق 11 يوليو من كل عام، لإذكاء الوعي بأهمية الصحة الإنجابية.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس السيسي، نص بيان الاحتفال وجاء النص كالتالي:

نحتفل اليوم معاً باليوم العالمي للسكان، تلك المناسبة السنوية العظيمة التي تهدف إلى زيادة الوعي لدي كافة شعوب العالم بالقضايا المتعلقة بالسكان والصحة والأسرة، وبذل الجهود على المستوى الدولي لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل إنسان باعتباره أغلى ما في الوجود.

وتابع: لقد احتضنت من قبل القاهرة المؤتمر العالمي للسكان والتنمية عام ١٩٩٤، والذي ساهم في تعزيز الجهود الدولية فى مجالي الصحة العامة الإنجابية، بما لهما من مردود مباشر على حياة الأسرة والمجتمع وتوفير الرعاية والتنشئة السليمة.

وواصل: اليوم نؤكد مجدداً، في الذكرى الـ ٢٥ لانعقاد مؤتمر القاهرة، أهمية بذل المزيد من الجهد لجعل الصحة واقعاً يعيشه الجميع، وذلك من خلال صياغة رؤية شاملة للتغلب على التحديات التي تواجه مختلف الدول في هذا الصدد على اختلاف مستوياتها التنموية.

ويحتفل العالم باليوم العالمي للسكان اليوم الخميس الموافق11 يوليو من كل عام، لإذكاء الوعي بأهمية الصحة الإنجابية.

ويحتفل العالم بهذا اليوم، لتثقيف المرأة عن سهولة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الإنجابية لكل زوجين، وتثقيف الناس حول الأمراض المنقولة جنسيا، وكيفية الوقاية منها، والمطالبة بقوانين حماية حقوق الطفلة، وتوفير المعرفة حول الحياة الجنسية، وتأخير الزواج حتى تكون مستعدًا لتحمل المسؤليات التي تأتي مع الزواج.