​تجنب مجالس السجائر والشيشة.. 7 نصائح لحجاج الجمعيات خلال أداء المناسك

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن، عددًا من النصائح لحجاج الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي، خلال التواجد في الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج هذا العام.

وتنطلق أولى رحلات حج التضامن إلى الأراضي المقدسة لأداء المناسك لعام 2019 ـ 1440 هـ، يوم 20 ذو القعدة ـ 23 يوليو الجاري، والبالغ عددهم 12 ألف حاج.

وبحسب بيان للمؤسسة تضمنت الإرشادات..

1- تنظيم الوقت جيدًا تبعًا لقدراتك ووقتك اليومي.

2- تنظيم اليوم والمكوث في المسجد أطول وقت ممكن فمثلًا"أن تصلي الفجر وتجلس إلى الشروق ثم تعود إلى الفندق لأخذ قسط من الراحة والاغتسال ثم العودة إلى المسجد قبل الظهر وتجلس إلى أن تصلي العصر ثم العوده إلى الفندق للراحة ثم العودة إلى المسجد لصلاة المغرب والعشاء.

3- تناول كميات معتدلة من شرب الماء طوال فترة المكوث بالمسجد تجنبا للعطش، وللخوف من دخول الحمام كثيرًا أشرب كميات صغيرة على فترات متقاربة وقبل أن تخرج من المسجد أشرب من زمزم وبهذا تستطيع أن تأتي بالسنة دون أن ترهق نفسك بالذهاب للحمام كثيرًا وسط الزحام.

4 - عدم إرهاق النفس بالشراء، ولا تجادل حتى لا تضيع حجك وإن كان لازما عليك أن تشتري بعض الهدايا فحدد لها وقتًا بعيدًا عن وقت الصلاة وأكتب بها قائمة بسيطة وانزل للشراء مع إخوانك مرة واحدة أو مرتين دون أن تضيع وقتك في الشراء والفصال.

5 - خلال التواجد في الفندق تعرف على من حولك وساعد كبيرهم وأعطف على صغيرهم، دون الانسياق وراء الأحاديث الجانبية، ومجالس السجائر والشيشة والنميمة.

6- راع خلال وجودك في الأراضي المقدسة كل تصرفاتك وخاصة في التعامل مع البوفيه المفتوح، فأنت سفير لمصر، وساعدنا على أداء موسم مشرف.

7- احرص على غذاء متوازن حتى لا تتعرض للإمساك، ووازن ما بين تناول المعلبات كالتونة والوجبات الجاهزة والخضراوات والفاكهة.