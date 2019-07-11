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    ماذا يحدث حال رفض التصالح في مخالف البناء؟.. تعرف على الإجراءات

    04:46 م الخميس 11 يوليو 2019
    ماذا يحدث حال رفض التصالح في مخالف البناء؟.. تعرف على الإجراءات

    مخالفات البناء

    كتب- محمد نصار:

    نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 27 مكرر (ز) الصادر بتاريخ 8 يوليو 2019، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رقم 1631 لسنة 2019، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

    وينشر "مصراوي" الخطوات التي يتم التعامل بها مع الطلبات المرفوضة من المواطنين أو في حالة التأخير عن سداد الأقساط المستحقة، وفقًا لنص اللائحة.

    ونصت المادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون، على أنه في حالة رفض قبول التصالح أو عدم سداد المستحقات المالية اللازمة للتصالح خلال 60 يومًا من موافقة اللجنة يتم اتخاذ الإجراءات التالية:.

    - إعداد مشروع قرار برفض الطلب لاعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.

    - إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر برفض التصالح بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات.

    - قيد القرار الصادر بالرفض بسجلات الجهة الإدارية المختصة واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه.

    - إخطار الجهات القضائية لاستئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والإجراءات والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

    مخالفات البناء مصطفى مدبولي الجريدة الرسمية قانون البناء التصالح في مخالف البناء

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