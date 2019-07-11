"108 طلبات إحاطة".. "نقل النواب" تقدم كشف حساب دور الانعقاد الرابع

كتبت - ميرا إبراهيم:

أشادت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة هشام عبدالواحد، بالتعاون التام من جانب رئيس المجلس، الدكتور علي عبدالعال، والأمانة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، مما كان له بالغ الأثر في مساندة اللجنة للقيام بدورها على أكمل وجه خلال دور الانعقاد الرابع.

وأشار "عبدالواحد"، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إلى أن اللجنة ناقشت خلال دور الانعقاد الرابع عددًا من الملفات الهامة في قطاع النقل، فضلا عن عدد من الزيارات الميدانية التي اطلعت على المشكلات في عدة قطاعات على الطبيعة.

وكشف تقرير إنجازات اللجنة في دور الانعقاد الحالي، عن عقد 104 اجتماع، ناقشت خلالها موضوعات متعددة منها مشروعات قوانين واتفاقيات دولية وطلبات إحاطة وموضوعات عامة.

وفي شأن التشريعات، ناقشت اللجنة، 3 مشروعات قوانين، هي قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، وقانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وقانون الملاحة الداخلية.

وناقشت اللجنة، 108 طلبات إحاطة على مدار 52 اجتماعا، وإعداد 3 مذكرات للعرض على الدكتور علي عبدالعال، لإحالتها للحكومة واتخاذ ما يلزم بشأن ما ورد فيها من توصيات.

وفي شأن الزيارات الميدانية، قامت اللجنة بزيارة محافظة الإسكندرية، تفقدت خلالها مينائي الإسكندرية والدخيلة، وعددًا من الطرق الرئيسية بالمحافظة.

ومن بين ملاحظات اللجنة في هذه الزيارة، تكدس شاحنات الحاويات بميناء الداخلية في بعض الأوقات بشكل يعيق الحركة، بالرغم من وجود مساحات غير مستغلة (خاوية) داخل الميناء، فضلا عن عدم تنفيذ مشروع محطة الصب غير النظيف حتى الآن، بالإضافة لكثرة المعوقات التي تواجه مصنع البتروكيمياء بميناء الدخيلة (مصنع البولي اسلين)، فضلا عن عدم تشغيل معامل الصادرات والواردات.

وفي ملف الزيارات الميدانية أيضا، قامت اللجنة بزيارة محافظة جنوب سيناء، وتفقدت بعض الموانئ البحرية وميناء طابا البري، وبعض الطرق بالمحافظة، ومنها طريق شرم الشيخ/دهب، وطريق سعال/ كاترين، ومشروع طريق شرم الشيخ القديم، وربط جامعة الملك سلمان بشبكة الطرق القائم.

وفي شأن الاتفاقيات الدولية، ناقشت اللجنة، (5) اتفاقيات دولية، حرصت خلال مناقشاتها في التعرف على أهمية المشروعات التي تنفذ من خلالها، وضمان تدبير الموارد اللازمة لسداد القروض.

واستعرضت اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، عددًا من الموضوعات العامة من بينها مناقشة أسباب خسائر السكك الحديدية، وطرق تفعيل دور الموانئ البحرية في دعم الاقتصاد المصري، وتعظيم الاستفادة من خطة إنشاء مناطق لوجستية.

وشددت اللجنة، على ضرورة تفعيل دور الموانئ الجافة في دعم منظومة نقل البضائع، وتفعيل دور الشركات التباعة لوزارة النقل وإعادة هيكلتها مالياً وادرياً للمساهمة الفاعلة في مشروعات الطرق وتطوير السكك الحديدية.

وأثنى النواب، على دور لجنة النقل وأمانتها العامة في مناقشة كافة الملفات للوصول إلى أفضل نتائج.

وجاء في تقرير إنجازات اللجنة عن دور الانعقاد الرابع، عددًا من الملاحظات، تمثلت في عدم توافر الاعتمادات المالية للهيئات بما يمثل عائقا في عدم استكمال باقي المشروعات، مشددين على أهمية تطوير الخدمات اللوجيستية داخل الموانئ لتعظيم الإيرادات.

ومن بين الملاحظات أيضا عدم الاهتمام بمرفق النقل النهري، بالرغم من أنه يعد الشريان الحيوي الذى سيمثل إضافة جديدة لعمليات النقل لتخفيف الضغوطات الكبيرة على شبكة النقل البري، مطالين بالعمل على إنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالنقل في دور الانعقاد الأخير.

وشددت اللجنة، على ضرورة الاهتمام بتطوير منظومة نقل البضائع بالسكة الحديد، بالإضافة إلى الاهتمام بعمليات رصف الطرق، وخصوصا الطرق الداخلية التي تربط بين المراكز داخل المحافظات المختلفة.

من جانبه أثنى هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، على مجهودات أمانة اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، والتي كانت جزء من منظومة عمل متكاملة قدمتها الأمانة العامة لمجلس النواب، والتي كان لها أثر بالغ في تحقيق إنجازات تحسب لهذا المجلس.