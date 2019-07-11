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    رئيس المحكمة الدستورية العليا يؤدي حلف اليمين أمام الرئيس السيسي

    04:15 م الخميس 11 يوليو 2019
    رئيس المحكمة الدستورية العليا يؤدي حلف اليمين أمام الرئيس السيسي

    الرئيس عبد الفتاح السيسي

    كتب- يوسف عفيفي:

    شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، أداء حلف اليمين للمستشار سعيد مرعي رئيساً للمحكمة الدستورية العليا.

    وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي اجتمع مع الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا، حيث أشاد بما تتمتع به المحكمة الدستورية العليا المصرية من خبرة وتقاليد قضائية راسخة، مؤكداً أهمية دورها في الحفاظ على النظام الدستوري والقانوني، والرقابة على دستورية القوانين، والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة.

    السيسي سعيد مرعي المحكمة الدستورية العليا رئاسة الجمهورية

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