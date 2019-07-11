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    مؤتمر رؤساء مؤسسات التدريب الأمني يوصي بوضع استراتيجية عربية

    04:14 م الخميس 11 يوليو 2019
    مؤتمر رؤساء مؤسسات التدريب الأمني يوصي بوضع استراتيجية عربية

    الدول العربية

    القاهرة- أ ش أ:

    أوصى المشاركون في المؤتمر العربي الحادي عشر لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني باستطلاع آراء الدول العربية بشأن وضع رؤية لاستراتيجية عربية للتدريب الأمني وإعادة صياغتها لتعكس الأولويات التدريبية في كل الدول العربية في ضوء التحديات والتهديدات المشتركة.

    جاء ذلك خلال اختتام المؤتمر العربي الحادي عشر لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني اليوم والذي بدأ أعماله أمس في تونس بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية ، فضلا عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

    وأوضح المكتب الإعلامي التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب بالقاهرة في بيان له ، أن المؤتمر ناقش عدداً من المواضيع الهامة من بينها وضع رؤية استراتيجية عربية للتدريب الأمني في ضوء التحديات والتهديدات المشتركة.

    وأكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة تكييف العملية التدريبية مع التهديدات المستجدة خاصة في مجال التطرف والإرهاب والجريمة السيبرانية والجريمة المنظمة عموما وخاصة الجرائم المرتبطة بالفساد وغسل الأموال.

    وقد أحيلت التوصيات المتخذة إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.

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    جامعة الدول العربية مؤتمر رؤساء مؤسسات التدريب الأمني تونس

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