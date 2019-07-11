رئيس البرلمان يرفع الجلسة العامة وعودة الانعقاد الأحد المقبل

كتب- أحمد علي:

أعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال رفع الجلسة العامة للمجلس اليوم الخميس، على أن تعود للانعقاد ظهر يوم الأحد المقبل.

جاء ذلك عقب موافقة المجلس نهائيا بأغلبية ثلثي أعضائه على قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 2019 بمد حالة الطوارئ المعلنة لمدة 3 أشهر، وعدد من مشروعات القوانين التي تستلزم موافقة أغلبية الثلثين.

كان رئيس مجلس النواب قد طالب خلال جلسات المجلس الأسبوع الجاري، أعضاء المجلس بضرورة حضور الجلسة العامة اليوم للتصويت النهائي على مشاريع القوانين التي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، لافتا إلى أنه كان من المقرر إنهاء دور الانعقاد العادي الرابع في 30 يونيو الماضي، إلا أن وجود عدد من مشروعات القوانين المهمة استلزم مد عمل المجلس إلى شهر يوليو الجاري.​