الرقابة الإدارية: تدريب 86 من الكوادر الأفريقية بأكاديمية مكافحة الفساد

كتب- أحمد جمعة:

قالت هيئة الرقابة الإدارية، إنه انطلاقا من حرص مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في دعم جهود القارة الأفريقية لمكافحة الفساد، خاصة في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي، قدمت مصر كل سبل التعاون الممكنة لدول القارة والتي كان آخرها عَقد المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد في 12، 13 يونيو 2019 بمدينة شرم الشيخ بحضور رئيس الجمهورية، وهو الحدث الأول والأكبر من نوعه بأفريقيا ودول الشرق الأوسط، والتي أشرفت على تنظيم فعالياته هيئة الرقابة الإدارية، وبحضور غير مسبوق من وفود رفيعة المستوى من الدول الأفريقية ومسئولي الاتحاد الأفريقي واتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية وبعض المنظمات والكيانات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.

وأضافت الهيئة، في بيان، اليوم الخميس: "كما سبق وأن أعلن الرئيس عن تقديم 250 منحة تدريبية للدول الأفريقية في مجالات منع ومكافحة الفساد، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، حيث حرص الوزير شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية على تدعيم العلاقات الثنائية والمتبادلة مع أجهزة منع ومكافحة الفساد الأفريقية، وكذلك مع الكيانات المعنية بذات الشأن، كما ترأس الاجتماع الرابع لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية الذي عقد بمدينة شرم الشيخ في 14، 15 يونيو 2019 على هامش انعقاد المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد.

وأوضحت الرقابة الإدارية، أنه يجري حاليًا التخطيط والإعداد لعقد دورتين آخرتين بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لـ86 متدربًا من كوادر الدول الأفريقية العاملين في أجهزة مكافحة الفساد، للتدريب على دور الحوكمة في مكافحة الفساد والوقاية منه، وأساليب التحريات وجمع المعلومات، والرقابة الداخلية وتطوير مهارات المراجعة المالية.

يذكر أن مصر صدقت رسميًا على اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد في يناير 2017، ويوم الحادي عشر من يوليو قد اعتُبر بمثابة اليوم السنوي لمكافحة الفساد بأفريقيا، وهو التاريخ الذي يوافق يوم اعتماد الاتفاقية من عام 2003 التي أُبرمت لتكون بمثابة نافذة لتعاون الدول الأعضاء في مجال منع ومكافحة الفساد.

وأعلن المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي اتخاذه هذا العام شعار "نحو موقف أفريقي مشترك لاسترداد الأموال المنهوبة" للاحتفال بهذا اليوم نظرًا لأهمية هذه القضية للنهوض بالقارة الأفريقية، كما اعتبرت هيئة الرقابة الإدارية هذا اليوم حدثًا يشهد على تنامي علاقات التعاون المشترك الذي يربط الدول الأفريقية بعضها البعض خاصة في مجال مكافحة الفساد، واحتفالًا بهذه المناسبة سيتم إطلاق حملة إعلانية توعوية تتضمن أهم الرسائل التي تطمح الجهود المبذولة في مكافحة الفساد لتحقيقها للوصول لغد أفضل لكامل شعوب القارة الأفريقية.