  • عاجل:بيان رسمي من الحكومة بشأن حصة الفرد من الخبز المدعم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    كنيسة الأنبا بولا خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    البرلمان يرفض مقترح منع تجنيس الإسرائيليين والفلسطينيين

    03:12 م الخميس 11 يوليه 2019
    البرلمان يرفض مقترح منع تجنيس الإسرائيليين والفلسطينيين

    مجلس النواب

    كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

    رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مقترحا من النائب مصطفى كمال الدين حسين، بمنع منح الجنسية المصرية لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية أو الفلسطينية.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء إعادة المداولة على بعض المواد الخاصة بمشروع قانون الإقامة ومنح الجنسية للأجانب.

    وقال النائب خلال الجلسة العامة: "الحكومة سايبه الدنيا سداح مداح في موضوع منح الجنسية المصرية"، محذرا من استغلال الكيان الصهيوني للقانون في الحصول على الجنسية المصرية.

    وشدد النائب، على ضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة في منح الجنسية المصرية، وحرمان الإسرائيليين والفلسطينيين من الحصول عليها، وقال: كما لا يجوز منحها مطلقا لأي شخص متورط في التجارة غير المشروعة مثل تجارة الأعضاء والمخدرات والسلاح وغيرها.

    واتفق معه النائب عفيفي كامل، عضو اللجنة التشريعية، الذي شدد على ضرورة النص على عدم السماح للإسرائيليين بالحصول على الجنسية المصرية.

    مجلس النواب علي عبد العال الجنسية المصرية الجنسية الإسرائيلية

    الخبر التالى:

    ​النواب يوافق على برتوكول تعاون بين مصر ورومانيا بشأن البعثات الدبلوماسية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان