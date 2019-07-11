الحكومة ترد على انتقادات البرلمان بشأن تأخر إرسال القوانين



كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

جدد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الهجوم على الحكومة بسبب تعمدها إرسال مشروعات القوانين في وقت متأخر وتكدس أجندة المجلس مما يؤثر سلبا على صدور تلك التشريعات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، والتي انتقد خلالها النائب كمال أحمد إرسال التشريعات مع قرب انتهاء دور الانعقاد بما لا يعطي للمجلس الفرصة للمناقشة بشكل أفضل، مستشهدا بما تم في جلسة الأمس أثناء مناقشة قانون التأمينات والمعاشات والذي يحتوي على 170 مادة وتمت الموافقة عليها جميعا في أقل من 3 ساعات.

من جانبه، قال الدكتور علي عبد العال: الحكومة تضعنا في مواقف لا داعي لها إطلاقا، منتقدا تأخر الحكومة في إرسال التشريعات، ويتم موافاة المجلس بها في آخر أيام عمل للمجلس.

من جهته قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، "نقدر دور المجلس ونعلم أنه يقع عليها أعباء كبيرة في التشريع"، متابعا: "نعلم أن هناك تعب على حضراتكم ولكن تعلمون أهمية التشريعات التي يتم إرسالها".

وأشار مروان، إلى أن "هذا البرلمان تحمل الكثير وخاض في تشريعات وملفات لم يسبق لأي مجلس الدخول فيها"، متابعًا: "على قدر أهل العزم تؤتى العزائم".​