البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون الجمعيات الأهلية

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

كشف الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن مناقشة المجلس لمشروع قانون الحكومة بشأن الجمعيات الأهلية خلال الجلسة العامة اليوم.

وانتقد النائب كمال أحمد خلال الجلسة العامة للبرلمان، ما أسماه "عدم وجود سياسة واضحة للحكومة في طريقة عرض الأجندة التشريعية".

وأكد النائب كمال أحمد، أن "الطريقة التي يتبعها البرلمان في مناقشة القوانين تتم على طريقة العمل بالحتة"، منتقدا عرض قانون الجمعيات الأهلية على الجلسة العامة في نهاية دور الانعقاد، لافتا إلى أن العمل بتلك الطريقة إهدارًا للوقت والكفاءات.

وعقّب رئيس البرلمان، قائلاً: "إننا مضطرون لمناقشة القانون من أجل المصلحة العامة، رغم إننا نعمل تحت ضغط، ولا أرى مبرر على الإطلاق لذلك ولكن انطلاقا من الصالح العام سنناقش القانون".