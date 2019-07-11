  • عاجل:بيان رسمي من الحكومة بشأن حصة الفرد من الخبز المدعم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    كنيسة الأنبا بولا خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    عبدالعال يطالب مرتضى منصور بالالتزام داخل قاعة البرلمان: "حرام عليك"

    02:44 م الخميس 11 يوليه 2019
    عبدالعال يطالب مرتضى منصور بالالتزام داخل قاعة البرلمان: "حرام عليك"

    علي عبدالعال

    كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

    طالب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، النائب مرتضى منصور، الالتزام داخل قاعة المجلس، قائلا: "يا مرتضى منصور حرام عليك".

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، للموافقة على عدد من مشروعات القوانين ، التى أجل البرلمان التصويت النهائى عليها ، لعدم إكتمال النصاب القانونى .

    وجدد رئيس البرلمان، مطالباته للنائب مرتضى منصور، قائلا: "برجاء الجلوس لو تكرمت".

    على عبدالعال مرتضى منصور مجلس النواب

    الخبر التالى:

    البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون الجمعيات الأهلية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان