عبدالعال يطالب مرتضى منصور بالالتزام داخل قاعة البرلمان: "حرام عليك"
كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:
طالب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، النائب مرتضى منصور، الالتزام داخل قاعة المجلس، قائلا: "يا مرتضى منصور حرام عليك".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، للموافقة على عدد من مشروعات القوانين ، التى أجل البرلمان التصويت النهائى عليها ، لعدم إكتمال النصاب القانونى .
وجدد رئيس البرلمان، مطالباته للنائب مرتضى منصور، قائلا: "برجاء الجلوس لو تكرمت".
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