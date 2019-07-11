عبدالعال يطالب مرتضى منصور بالالتزام داخل قاعة البرلمان: "حرام عليك"

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

طالب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، النائب مرتضى منصور، الالتزام داخل قاعة المجلس، قائلا: "يا مرتضى منصور حرام عليك".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، للموافقة على عدد من مشروعات القوانين ، التى أجل البرلمان التصويت النهائى عليها ، لعدم إكتمال النصاب القانونى .

وجدد رئيس البرلمان، مطالباته للنائب مرتضى منصور، قائلا: "برجاء الجلوس لو تكرمت".