"يسمح للأشخاص بإنشائها".. البرلمان يوافق على تعديل قانون الجامعات الخاصة

كتب- أحمد وميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

ويتضمن التعديل، إضافة فقرة ثانية إلى المادة "11" من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على أنه "يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة إنشاء أو المساهمة فى إنشاء الجامعات الأهلية طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء".

كما ينص القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة "18" النص الآتي: "ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلس يسمى مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية كلا من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ومستشارى الوزير فى الجامعات، و4 من رؤساء مجالس أمناء الجامعات من بينهم ثلاثة من الجامعات الخاصة، وواحد من الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة، بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، و5 من الشخصيات العامة والخبراء فى التعليم يختارهم الوزير، و3 من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد.

وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروعي قانون بشأن تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية ومشروع قانون يضم تعديل مادة، ورأت لجنة التعليم فى تقريرها ضم المشروعين فى مشروع واحد.