أول تعليق من مروان خوري عقب رحيل والدته

كتب-مصراوي:

شارك الفنان اللبناني مروان خوري، جمهوره عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، برقية العزاء الخاصة بوالدته التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم "الخميس".

وكتب: "أمي حبيبتي وقديستي".

وأعلنت أسرة الفنان اللبناني مروان خوري رحيل والدته السيدة نسيما مارون نطانيوس، ويشيع الجثمان من كنيسة السيدة عشميت.

ويقام العزاء يومي السبت والأحد في دار رعية كنيسة السيدة عشميت.

واعتذر مروان عبر حسابه على "تويتر" عن أعماله الفنية قائلًا: "أود أن أقدم اعتذاري الشديد لكل المحبين وخصوصًا الذين حجزوا لحفلة الجمعة 12 يوليو في منتجع L’Arc بمغدوشة".