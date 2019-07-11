"العمل الدولية" يناقش مشروع "تنمية ريادة الأعمال النسائية".. الإثنين

القاهرة- أ ش أ:

يعقد مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية يوم الاثنين المقبل الاجتماع التشاوري متعدد الأطراف لاطلاق مشروع "تنمية ريادة الأعمال النسائية فى مصر"؛ والذى تم إعداده بدعم من مشروع منظمة العمل الدولية "العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس"الذي تموله وزارة الخارجية الفنلندية ، ومن مكتب أنشطة أصحاب الأعمال بالمنظمة.

و أوضح السيد إيريك أوشلان - مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة فى بيان له اليوم الخميس أنه من المقرر أن يناقش الاجتماع السياسات والتشريعات والاستراتيجيات الوطنية المستجيبة للمساواة بين الجنسين، علاوة على استعراض كيفية تداخل النوع الاجتماعي في القضايا المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المالية، والأسواق التجارية، والتكنولوجيا، وخدمات دعم تطوير الأعمال، والسبل الكفيلة بتعزيز الموقف المقترح لاتحاد الصناعات المصرية في هذه المجالات.

كما يناقش الاجتماع الشروط المرجعية الستة المحددة في "تقييم تنمية ريادة الأعمال النسائية في مصر" والذي تم إجراؤه عام 2016 وتتضمن نظام قانوني وتشريعي يراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين ويعزز تمكين المرأة اقتصاديا؛والقيادة الفعالة للسياسات والتنسيق من أجل تعزيز تنمية ريادة الأعمال النسائية؛وسبل الوصول إلى الخدمات المالية؛ و خدمات دعم تطوير الأعمال المراعية لاعتبارات المساواة بين الجنسين؛و إلى الأسواق والتكنولوجيا؛وتمثيل رائدات الأعمال ومشاركتهن في حوار السياسات.

يشارك في فعاليات الاجتماع المهندس طارق توفيق - نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور خالد عبد العظيم- المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، والسيد إيريك أوشلان- مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ولفيف من ممثلي كافة الأطراف المعنية بتنمية ريادة الأعمال النسائية في مصر وعلى رأسهم المجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات، والبنك المركزي المصري، وشركاء آخرين من خلال عرض استراتيجياتهم لدعم تنمية ريادة الأعمال النسائية.​