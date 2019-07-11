مصالحات الأزهر توصي "البحوث الإسلامية" ​بتنبي برامج توعية بجرائم الثأر

كتب- محمود مصطفى:

أوصت اللجنة العليا للمصالحات الثأرية بالأزهر الشريف، برئاسة الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، مجمع البحوث الإسلامية بتبني برامج توعية في القرى والمدن والنجوع للتحذير من الجرائم الثأرية وخطورتها على أمن المجتمع.

جاء ذلك في اجتماع عُقد بمجمع البحوث الإسلامية، بحضور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة، المشرف العلمي العام على الأروقة الأزهرية، والدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد للمجمع، والدكتور محمود الهواري، عضو المكتب الفني لوكيل الأزهر.

كما أوصت اللجنة، بالتنسيق مع الجهات المعنية خاصة وزارة الداخلية والتضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية، والمجلس الأعلى للإعلام، ونواب الدوائر، ليكون لكل جهة ممثلين في اللجنة العليا للمصالحات.

وشهد اللقاء استعراض جهود لجنة المصالحات في الفترة الماضية، ومتابعة ما تم إنجازه وأهم الملاحظات التي يمكن تلاشيها فيما هو قائم، وتقديم تقارير نهائية لرفعها لفضيلة الإمام الأكبر.

وأوضحت مشيخة الأزهر، في بيان، أنه تم ضم أعضاء جدد فاعلين للجنة العليا، واعتماد اللجان الفرعية بالمحافظات، والتي يترأسها االمحافظون، وتم اتخاذ قرار باعتماد متحدثًا إعلاميًا للجنة وأمينًا عامًا لها.

وانتهى الاجتماع بعقد لقاء دائم بالأعضاء في الأسبوع الأول من كل شهر، ورفع ما ينتهى إليه إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في إطار جهود المساعدة على استقرار المجتمع فكريًا وأمنيًا.