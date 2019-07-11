الحكومة تنفي منع مواطني شمال سيناء من دخول محافظة جنوب سيناء

كتب- محمد غايات:

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن منع أبناء محافظة شمال سيناء من دخول محافظة جنوب سيناء، عاري تمامًا عن الصحة.

وأوضح المركز في بيان، الخميس، أنه تواصل مع محافظة جنوب سيناء، ونفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول منع أبناء محافظة شمال سيناء من دخول محافظة جنوب سيناء، وأن محافظة جنوب سيناء مفتوحة أمام جميع مواطني الجمهورية، بمن فيهم أبناء محافظة شمال سيناء، وأن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب الرأي العام.

وأضافت محافظة جنوب سيناء أن ما يتم حالياً بشأن دخول المحافظة، هو استخدام الطريق الدولي للدخول فقط والذي يستلزم إجراءات معينة، لافتةً إلى أن هذه الإجراءات يتم اتباعها مع جميع المارة عبر هذا الطريق من مختلف محافظات الجمهورية، وليس مقصوداً بها أبناء محافظة شمال سيناء.

وأشارت المحافظة إلى أن إجراءات الدخول عبر الطريق الدولي تتمثل في ضرورة أن يحمل الشخص المتوجه لسيناء بطاقة رقم قومي صادرة من سيناء أو كارنيه من جهة العمل إذا كان موظفاً في جهة حكومية أو غيرها بالمحافظة، أما بالنسبة للراغبين في دخول المدينة للسياحة فيجب أن يكون لدى المواطن عقد ملكية أو إيجار شقة أو شاليه، أو حجز الفندق الذي سيقيم به، مؤكدةً أن من لا تنطبق عليه الشروط سيتم إعادته لمحافظته مرة أخرى.

وفي النهاية، ناشدت محافظة جنوب سيناء وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الرعب والخوف بين المواطنين.