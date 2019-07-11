"الوزراء" يصدر بيانًا رسميًا بشأن تسريب نتيجة الثانوية العامة

كتب- محمد غايات:

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تسريب نتيجة الثانوية العامة قبل اعتمادها رسميًا من قبِل الوزارة، عاري تمامًا عن الصحة.

وأوضح المركز في بيان، الخميس، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول تسريب نتيجة الثانوية العامة وإصدارها قبل اعتمادها رسمياً من قبِل الوزارة، مُؤكدةً أن كنترول الثانوية العامة مُؤمَّن بالكامل ولا يستطيع أحد اختراقه، وأنه في حالة اعتماد النتيجة سيتم إعلانها رسمياً عبر موقع الوزارة، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضحت الوزارة، أن العمل داخل كنترول الثانوية العامة يتم وفق خطة عمل صارمة، وتمر بمراحل متعددة، من تصحيح ومراجعة، مُوضحةً أن اختيار مسئولي الكنترول يتم بعناية وتحريات من قبِل الجهات المختصة، مشددةً على أن كنترول الثانوية العامة مؤمن بالكامل، حيث أن كل جزء في الكنترول يحظى بطابع السرية الكاملة ولا يستطيع أحد الوصول إليه، كما أنه يتم منع اصطحاب التليفون المحمول بداخل حجرات الرصد و حجرات الحاسب الآلي داخل كل كنترول.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر ‏المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر ‏أي أخبار لا ‏تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏أوضاع المنظومة ‏التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال ‏على رقم الوزارة (0227963273).