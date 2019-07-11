الحكومة تكشف حقيقة تداول فاكهة "شمام" مُسرطنة بالأسواق

كتب- محمد غايات:

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بانتشار شمام مسرطن بالأسواق يحتوي على مواد كيمائية شديدة الخطورة، عاري تمامًا عن الصحة.

وأوضح المركز، في بيان، الخميس، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ونفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوجود شمام مُسرطن بالأسواق أو أي محاصيل زراعية أخرى، مُشددةً على صحة وسلامة كافة المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق وإخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة من قبل الجهات المعنية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وشددت الوزارة على أن هناك رقابة مستمرة ودورية على حركتي الصادرات والواردات، لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها، على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة، وإخضاعها لتحاليل صارمة وفحص دقيق، للتأكد من جودتها وسلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن تطبيق منظومة للرقابة على محاصيل الخضر والفاكهة، وتنفيذ البرنامج القومي لتكويد المزارع، من أجل التوسع فى فتح أسواق جديدة، في إطار خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التي تعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام والمواطنين تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي لإثارة القلق والذعر بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن للوزارة (16894).