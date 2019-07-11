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    أول تحرك من محافظة القاهرة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

    11:13 ص الخميس 11 يوليه 2019
    أول تحرك من محافظة القاهرة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

    مخالفات البناء

    كتب- محمد نصار:

    أعلن اللواء محمد حنفي، السكرتير العام لمحافظة القاهرة، عقد اجتماع أمس الأربعاء مع الشئون القانونية بالمحافظة؛ لبحث خطوات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء والذي نشرت الجريدة الرسمية لائحته التنفيذية أمس.

    وأضاف حنفي، لمصراوي، اليوم الخميس، أنه جرى التوجيه بإنشاء لجان تلقي طلبات التصالح من المواطنين كخطوة أولى في إطار سعي المحافظة لتطبيق القانون.

    ​ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الأربعاء، نص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، على أن يبدأ تطبيقه اليوم الخميس في مختلف المحافظات.

    مخالفات البناء محافظة القاهرة قانون التصالح في مخالفات البناء

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