التنمية المحلية: 6 مليارات جنيه لتمويل 327 ألف مشروع ضمن "مشروعك" العام الحالي

كتب- محمد نصار:

أكد وزير التنمية المحلية دعم الوزارة المستمر للمشروع القومي للتنمية المحلية والمجتمعية "مشروعك" لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة في جميع المحافظات موضحاً أنه من المستهدف تنفيذ تمويل 327 ألف مشروعاً صغيراً ومتوسطاً خلال العام المالي الحالي2019/2020 بتكلفة قدرها 6 مليارات جنيه بالتنسيق مع البنوك المشاركة في المشروع.

وأوضح وزير التنمية المحلية، في بيان، اليوم الخميس، أن مشروعك ساهم خلال العام المالي 2018- 2019 في تنفيذ أكثر من 24 ألف مشروع بقروض تجاوزت 4 مليارات جنيه، مشيراً إلي أن مشروعك يهدف إلي خفض معدلات البطالة وتشجيع صغار المستثمرين علي تنفيذ مشروعات منتجة وتحويل القري من قري مستهلكة الي قري منتجة ومكافحة الهجرة الداخلية .

وأشار الوزير إلي أن الوزارة تقوم بإعداد تقارير دورية عن انتظام العمل بمواقع مشروعك في جميع الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديري المشروع بالمحافظات ومتابعة موقف أعمال البنوك من خلال نظام معلومات خاص بالمشروع بشكل احترافي وسريع، مؤكداً قيام قطاع التفتيش بالوزارة بمتابعة انتظام سير العمل بمشروعك خلال زياراته التفتيشية للمحافظات.

​وشدد الوزير على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض المشروع وتنوع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما شدد علي أهمية تيسير إجراءات الحصول علي القروض دون اخلال بالشروط والمستندات المطلوبة وتوفير المساعدة اللازمة للشباب أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم .