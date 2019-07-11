جولة مفاجئة لرئيس جامعة القاهرة في قصر العيني

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كتب- محمد قاسم:

أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، جولة مفاجئة، اليوم الخميس، بمستشفى قصر العيني، شملت أقسام الاستقبال والطواريء، ووحدة شريف مختار؛ للوقوف على بدء أعمال تطوير وحدة الطواريء، ورفع جميع العقبات من أمام المشروع.

ورافق الخشت خلال الجولة، الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العيني، والدكتور أحمد عبد العزيز مدير عام المستشفيات الجامعية، وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمقاولين العرب.

وعقب الجولة عقد رئيس الجامعة اجتماعا حضره عميد كلية الطب ومدير عام المستشفيات والدكتور شريف مختار وعدد من أعضاء الوحدة، ومختلف الأطراف المشاركة في عملية التطوير، وتم في الاجتماع استعراض نموذج التوسعة واحتياجات تطوير الطواريء وآليات العمل في الفترة المقبلة فيما يتعلق بأعمال تطوير طواريء قصر العيني، وذلك من خلال عرض توضيحي مُصور لأماكن الاستقبال والطواريء، ومبني العمليات، وقسم طواريء، الخ. واستعرض رئيس الجامعة اهم العقبات امام تطوير الطوارئ ، وتم وضع الحلول لها. وتوصل الاجتماع الى ضرورة البدء الفوري لتنفيذ التطوير والانتهاء منه في شهور قليلة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلي أن القطاع الطبي يعد أهم وأكبر القطاعات التابعة لجامعة القاهرة، وأبرز جوانب هذا القطاع هو خطة تطوير المستشفيات على احدث مستوى عالمي.

وقال الدكتور الخشت، إن الهدف الأساسي لمشروعات تطوير مستشفيات الجامعة، هو تحسين العمل والارتقاء بمستوي التشغيل والخدمات المقدمة للمرضي، مُشيرًا إلي أن الخدمات العلاجية لالاف المرضي وتحسينها هو الدافع لأعمال التطوير التي تتم بالمستشفيات.

على جانب آخر أجرى الدكتور الخشت جولة في الأقسام المؤقتة حتى تتم عملية التطوير والتقى عددا من المرضى، ووجه بضرورة تقديم أفضل خدمة لهم.