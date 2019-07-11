حدث ليلًا| الحد الأقصى للعلاوة الدورية.. وجدل بشأن قانون التأمينات

كتب - محمود علي:

شهد ليل أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث الهامة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

أسقف حدائق القبة ينقل أنشطة الكنيسة المحترقة إلى "أبي سيفين"

أعلن الأنبا ميخائيل، الأسقف العام والمشرف على كنائس منطقة حدائق القبة، أنه بعد التواصل مع الأنبا دانيال رئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر.

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​متحدث "الوزراء": الحكومة توفر السلع للسيطرة على الأسعار ومنع التلاعب بالسوق

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن انخفاض معدل التضخم دون 9% هو المعدل الأقل خلال السنوات الأربع الماضية، مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة للسيطرة على أسعار السلع وتوفيرها للمواطنين.

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"القومي للأجور": "6 جنيهات وربع" أقصى حد للعلاوة الدورية قبل قانون الخدمة المدنية

قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إن العلاوة الدورية قبل قانون الخدمة المدنية كان أقصى حد لها 6 جنيهات وربع الجنيه.

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جدل بين رئيس البرلمان ووزيرة التضامن في مناقشات قانون التأمينات

رفض الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، السماح للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بالحديث لتوضيح بعض النقاط في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

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"حادث مؤسف".. أسامة كمال معقبًا على حريق كنيسة الأنبا بولا

علَّق الإعلامي أسامة كمال على حادث حريق كنيسة الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة، الذي وقع فجر اليوم، قائلًا: "حادث مؤسف".

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مصطفى الفقي: بريطانيا لديها اهتمامات كبيرة بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية، إن بريطانيا لها علاقة وثيقة بجماعة الإخوان من خلال اعتبارهم جزءًا من المعارضة السياسية في مصر.

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مدحت قريطم: إخطار المواطنين بالمخالفات هاتفيًّا في قانون المرور الجديد

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، إن مشروع قانون المرور الجديد يلزم أي مواطن بترك رقم هاتفه المحمول بإقرار منه بأن هذا الرقم سيكون خاصًّا بإخطار الشخص بالمخالفات هاتفيًّا.

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محافظ سوهاج: إنذار أصحاب العقارات الممتنعين عن دهانات الواجهات بقطع المرافق

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج على ضرورة استكمال دهان واجهات المنازل، حفاظًا على الشكل الحضاري للمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء.

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وزيرة الثقافة ناعية سمير جابر: "الفنون الشعبية فقدت أحد أيقوناتها"

نعت وزيرة الثقافة، الفنان والباحث الكبير سمير جابر أحد أهم الباحثين ومؤسسي فرق الفنون الشعبية في مصر والذي غيبه الموت الأربعاء عن عمر ناهز 79 عامًا.

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ضبط مواد بترولية وأسمدة زراعية في حملات تموينية بالغربية

شنت مديرية التموين بالغربية حملات، بالاشتراك مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية ومباحث التموين، أسفرت عن تحرير 66 مخالفة تموينية ومصادرة 950 لتر سولار و124 اسطوانة بوتاجاز.

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جولة للمشاركين بمؤتمر الجامعات الأفريقية في خان الخليلي

أشادت الوفود الدولية المشاركة في مؤتمر الجامعات الإفريقية "المؤتمر العشرون لقادة مؤسسات التعليم العالي 2019 " الذي تنظمه جامعة الأزهر.

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مسؤولان أمريكيان: إحباط محاولة إيرانية لاحتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج

فشلت خمسة زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني في محاولة للاستيلاء على ناقلة نفط بريطانية في الخليج العربي أمس الأربعاء، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن مسؤولين أمريكيين.

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يونهاب: قيادة قوات الأمم المتحدة تسعى لضم اليابان إلى عضويتها

تسعى قيادة قوات الأمم المتحدة إلى ضم اليابان إلى عضويتها رسميا، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الخميس نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

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وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية تعرب عن مخاوفها لبومبيو بشأن قيود الصادرات اليابانية

قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج -هوا لنظيرها الأمريكي مايك بومبيو في محادثة هاتفية إن القيود اليابانية على صادرات يمكن أن تؤثر سلبا على نظام التجارة العالمي.

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الخارجية السورية تعلن عن تقدم كبير نحو تشكيل اللجنة الدستورية

أعلنت الخارجية السورية إحراز تقدم كبير نحو تشكيل لجنة دستورية تعمل الأمم المتحدة على تأليفها إثر محادثات بين وزير الخارجية وليد المعلم والمبعوث الأممي جير بيدرسون.

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تأجيل تسليم وثيقة الاتفاق بين "العسكري" السوداني والمعارضة "لأسباب فنية"

أعلن الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات تأجيل تسليم وثيقة الاتفاق بين المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير لاسباب فنية، بحسب وكالة الأنباءالسودانية (سونا).

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