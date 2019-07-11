"رئيس حماية النيل": ضبط 26 يختًا و40 حالة رسو مخالف بالنيل

كتب - أحمد مسعد:

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تدشين حملات مكثفة على المراسى النهرية المخالفة على جانبي نهر النيل للحد من التجاوزات الخاصة التي قد ينتج عنها حوداث تهدد حياة قانتيها، فضلاً عن تحصيل مستحقات الدولة.

وكشف المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية نهر النيل التابع لوزارة الري، أن القطاع يجهز لحملة كبرى قريبًا على كافة المخالفين سواء من نوادى أو مراسى وورش، موضحًا أن القانون يطبق على الجميع، ولم يتم الإفراج عنها إلا بعد سداد المستحقات المفروضة عليها.

وقال "خالد"، في تصريح خاص لمصراوي، إن أجهزة القطاع تنفذ حملات على مدار اليوم وخاصة الليلية لضبط الرسو المخالف للعومات المائية واليخوت والمراكب، مشيرًا إلى أن الحملة حققت 40 حالة رسو مخالف منقسمين إلى 21 حالة رسو لمراكب النزهة و6حالات رسو مخالف يخوت و9 حالات رسو مخالف للمراكب الشراعية و4 حالات بواخر سياحية.

وأضاف رئيس قطاع النيل، في تصريح خاص لمصراوي، أنه خلال الفترة الماضية لعيد الفطر المبارك، قام القطاع بضبط 26 يختًا، و4 برطوم، و7بواخر سياحية، قاموا برسو المخالف، تم سحبها والتحفظ عليها بمراسي الوزارة.

وأشار إلى أن وزارة الري لا تفرق ما بين شخصية عامة أو شخصية خاصة، مؤكدًا أن المخالف يعد مخالف ولا يمكن استلام يخته إلا بعد سداد الرسوم الرسمية.

وتدشن الوزارة حملة مرور مكثف منذ شهر رمضان المبارك وحتى 27 مايو الماضي، إلا أن الوزارة تجهز لحملة جديدة الأسبوع المقبل.

وفي ذات السياق، أكد المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، أن الوزارة تنسق مع أجهزة وزارة الدخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية لرصد آي مخالفات وتأمين رجال قطاع حماية النيل.

وأضاف السباعي، في تصريح خاص لمصراوي، أن القطاع حقق ضعفي مستحقات الدولة المخصصة للوزراة مقارنة بالفترات السابقة، موضحًا أن الحملات لا تتوقف على كافة محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن الحفاظ على مياه نهر النيل أحد استراتيجيات وزارة الموارد المائية والري، مضيفًا أن الحفاظ على نهر النيل تعُد مسؤلية مجتمعية.​