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    وزيرا الأوقاف والتعليم العالي يفتتحان دورة تنمية المهارات للأئمة.. الأحد

    12:07 ص الخميس 11 يوليه 2019
    وزيرا الأوقاف والتعليم العالي يفتتحان دورة تنمية المهارات للأئمة.. الأحد

    وزارة الأوقاف

    كتب -محمود مصطفى:

    يفتتح وزيرا الأوقاف والتعليم العالي، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الدورة الأولى لتنمية المهارات الإعلامية للأئمة الأحد المقبل.

    وقالت وزارة الأوقاف في بيان اليوم، إن الوزير التقى المجموعة الأولى من الأئمة المتميزين المرشحين لبرنامج "تنمية المهارات الإعـلامـية"، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والهيئة الوطنية للإعلام، والذي سيعقد بالأكاديمية الدولية لتدريب الأئمة والواعظات،خلال الفترة من 14 يوليو وحتى 7 أغسطس، ويجري التدريب العملي بها بالهيئة الوطنية للإعلام.

    وأشارت الوزارة إلى أنه ذلك يأتي ضمن التنسيق مع وزارة التعليم العالي والهيئة الوطنية للإعلام، وفي دور اهتمامها بأبنائها لتنمية الجوانب العلمية لديهم، وسُبل التواصل العصري الحديث، والسعي الدءوب لمواكبة مستجدات العصر، وصقل المهارات الإعلامية لديهم.

    وزارة الأوقاف وزارة التعليم العالي الهيئة الوطنية للإعلام تدريب الأئمة

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