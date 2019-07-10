في قانون التأمينات الجديد: 3 أشهر نفقة جنازة لأسرة المتوفي

كتب - محمد سامي:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأربعاء، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته.

وقال عبدالعال إن مجلس الدولة سيعقد جلسة مسائية اليوم، لمراجعة مشروع القانون، ليكون متاحا للتصويت عليه قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب غدًا.

وضمن مشروع الجديد وفقا للمادة 32 صرف نفقات جنازة صاحب المعاش بواقع 3 أشهر لأسرة المتوفي.

وتنص المادة (32) حسبما وافق عليها مجلس النواب، أنه عند وفاة صاحب المعاش، تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاث أشهر، تصرف للأرامل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأى شخص يثبت قيامة بصرفها. ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة 3 أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

وعلق "عبد العال" ممازحًا الحكومة أثناء الجلسة العامة اليوم، بقوله: "يعني الحكومة كانت حسبما ورد في مشروعها المقدم إلى النواب كانت عايزة تصرف شهرين فقط لأسرة المتوفي نفقات جنازة، واللجنة عدلتها إلى 3 أشهر، حتى اللي بيموت مش عايزين ترحموه، دي فلوس عشان يكفنوه ويدفنوه!".

وعقب ممثل وزارة التضامن الاجتماعي على ذلك، قائلا إن الحكومة وافقت على اقتراح لجنة القوى العاملة بزيادة قيمة المنصرف ليكون بواقع 3 أشهر، ورحبت به، ليعقب الدكتور على عبد العال قائلا: "الحمد لله.. المتوفي فلت من إديكم".