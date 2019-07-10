  • عاجل:نسور نيجيريا تُحلق نحو المربع الذهبي لكأس الأمم الأفريقية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    كنيسة الأنبا بولا خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس (بيان بالدرجات)

    10:16 م الأربعاء 10 يوليو 2019
    شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس (بيان بالدرجات)

    الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

    القاهرة - أ ش أ:
    يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.
    وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
    وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

    وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

    الصغرى العظمى
    القاهرة 26 39
    شبين الكوم 25 38
    طنطا 25 37
    دمنهور 25 34
    الإسكندرية 26 33
    بلطيم 25 32
    مطروح 25 32
    السلوم 26 35
    سيوة 25 41
    بورسعيد 26 34
    دمياط 25 34
    الزقازيق 24 38
    الإسماعيلية 24 39
    السويس 24 38
    العريش 23 35
    رفح 23 35
    رأس سدر 26 39
    نخل 21 37
    نويبع 28 36
    طابا 25 36
    كاترين 18 33
    الطور 25 37
    شرم الشيخ 30 39
    الغردقة 30 38
    مرسى علم 29 38
    الفيوم 25 39
    بنى سويف 26 39
    المنيا 23 39
    أسيوط 25 41
    سوهاج 26 42
    قنا 27 43
    الأقصر 26 43
    أسوان 28 43
    أبوسمبل 24 41
    الوادي الجديد 24 42
    شلاتين 27 38
    أبو رماد 28 37
    حلايب 29 34
    رأس حدربة 29 34

    هذا المحتوى من

    الطقس حالة الجو درجات الحرارة الأرصاد

    الخبر التالى:

    بعد الموافقة عليه.. كيف تحصل على تعويض البطالة بقانون التأمينات الجديد؟
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان