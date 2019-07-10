رئيس جامعة الأزهر: الإمام الأكبر ما زال يتلقى العلاج بألمانيا

كتب- محمود مصطفى:

أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ما زال في متابعته الدورية لإجراء الفحص الطبي بألمانيا وأنه بصحة جيدة.

وأضاف المحرصاوي في بيان اليوم الأربعاء، أن شيخ الأزهر يتابع بصفة دورية الأعمال التي تتم داخل المشيخة والجامعة، مشيرًا إلى توصية الإمام بمتابعة حالة الطالب المصاب في الأقصر، ومتابعته أيضًا لكافة الفعاليات مثل مؤتمر اتحاد الجامعات الأفريقية وحملة "اطمئن على قلبك" التي تهدف لتوقيع الكشف الطبي على الوافدين تتم وفقا لاهتماماته بالأشقاء الأفارقة.

وأضاف المحرصاوي أن "مايثار عن عودة فضيلة الإمام من ألمانيا في وسائل الإعلام غير صحيح وأن سيعود عقب الانتهاء من إجراء الفحوصات الطبية اللازمة".