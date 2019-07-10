  • عاجل:مباشر | (نيجيريا 1 - جنوب أفريقيا 0).. النسور تتقدم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    كنيسة الأنبا بولا خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    رئيس النقل العام يتابع نقل جماهير السنغال وبنين

    09:10 م الأربعاء 10 يوليو 2019
    رئيس النقل العام يتابع نقل جماهير السنغال وبنين

    خصصت هيئة النقل العام ما يقرب من ٤٠٠ أتوبيس لخدمة

    كتب- محمد نصار:

    قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن السيارات الخاصة بالهيئة تتابع مساء اليوم نقل الجماهير خارج إستاد الدفاع الجوي قبل نهاية مباراة السنغال وبنين تمهيدا لنقلهم إلى الميادين الرئيسية.

    وأضاف علي، لمصراوي، اليوم السبت، أن الاتوبيسات الخاصة بالهيئة تنتظر امام بوابات الاستاد بعد انتهاء مباراة مصر وجنوب افريقيا لنقل الجماهير الى الميادين والمحطات الرئسية.

    وأكد رئيس هيئة النقل العام، أنه يتتبع بشكل شخصي عملية توصيل الجماهير بعد انتهاء المباراة.

    وخصصت هيئة النقل العام بالقاهرة ما يقرب من ٤٠٠ أتوبيس لخدمة جماهير بطولة كأس الأمم الافريقية من كافة الميادين بالعاصمة الي اماكن مباريات البطولة.

    وتأهلت السنغال إلى الدور نصف النهائي من كأس الأمم عقب فوزها على منتخب بنين بهدف نظيف.

    نقل الجماهير أمم أفريقيا 2019 النقل العام اللواء رزق علي

    الخبر التالى:

    جدل بين ​رئيس البرلمان ووزيرة التضامن في مناقشات قانون التأمينات
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان