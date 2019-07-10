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    أسقف حدائق القبة ينقل أنشطة الكنيسة المحترقة إلى "أبي سيفين"

    08:49 م الأربعاء 10 يوليه 2019
    أسقف حدائق القبة ينقل أنشطة الكنيسة المحترقة إلى "أبي سيفين"

    حريق كنيسة الأنبا بولا

    كتب - مصطفى علي:
    أعلن الأنبا ميخائيل، الأسقف العام والمشرف على كنائس منطقة حدائق القبة، أنه بعد التواصل مع الأنبا دانيال رئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والقمص ميصائيل المسؤول عن مقر الدير، تم الاتفاق على أن يصلي القمص ميصائيل وشعب الكنيسة، قداس عيد الرسل بكنيسة أبي سيفين.

    وأضاف ميخائيل في تصريحات اليوم الأربعاء، أنه سيتم الاتفاق على آلية التنسيق في الخدمة والأنشطة مع كنيسة أبي سيفين ومقر دير الأنبا بولا لاستقبال بعض الخدام بها حتى يتم تجهيز المقر من جديد لاستقبال شعبه.

    ونشب حريق ضخم، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، بكنيسة الأنبا بولا في منطقة حدائق القبة، وتسبب في تدمير محتوياته دون خسائر بشرية.

    حريق كنيسة كنيسة الأنبا بولا الأنبا ميخائيل كنيسة أبي سيفين

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