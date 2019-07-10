البرلمان يوافق على قانون التأمينات والمعاشات ويحيله لمجلس الدولة

كتب أحمد على وميرا ابراهيم:

وافق مجلس النواب، على مواد مشروع قانون التأمينات والمعاشات المقدم من الحكومة، في مجموعه، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، مساء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس.

ووافق المجلس على المادة 41 من القانون التي تسمح برفع سن المعاش إلى 65 عامًا.

وشهدت الجلسة قبل البدء في مناقشة مواد القانون، هجوما من الدكتور علي عبد العال، على الحكومة، بسبب استعجالها لمناقشة المجلس لمشروع القانون، رغم التأخير في إحالته للبرلمان.

وأكد "عبدالعال" في بداية مناقشة المشروع، أن هذا القانون كان في حاجة إلى فسحة من الوقت، مشيرا إلى أنه في كل مجالس العالم توجد أجندة تشريعية يتم التوافق عليه بين الحكومة والبرلمان لدور الانعقاد الكامل، وليس إرساله بهذه الطريقة المتبعة من الحكومة.

ووافق المجلس، على إلغاء عقوبة حبس صاحب العمل، في بعض البنود المتعلقة بمخالفات في مشروع قانون التأمينات والمعاشات المقدم من الحكومة.

وشهدت الجلسة جدلا واسعا بين البرلمان والحكومة حول عقوبة الحبس الوارد في عدد من المواد.