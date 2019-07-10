مدبولي يشهد توقيع مذكرة تعاون لإنشاء سوق نصف جملة للملابس بالعبور

كتب محمد غايات:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، توقيع مذكرة تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ممثلا عن وزارة التموين، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة السحاب للاستثمار العقاري؛ لإنشاء سوق نصف جملة للملابس بمدينة العبور باستثمارات 300 مليون دولار .

وأوضح إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المشروع سيقام علي مساحة ١٠٠ فدان، ويشمل إقامة ١٠٠٠ محل لأصحاب محلات الملابس بمساحة ٢٠٠ متر للمحل الواحد، وسيتم توجيه ٨٠٪ من المعروض للتصدير و٢٠٪ للسوق المحلي.

أضاف عشماوي أن الهدف من إنشاء السوق هو جذب عملاء أجانب من الشريحة التي تستهدف شراء كميات غير قليلة من البضائع بدلا من التوجه إلي الصين وتركيا وغيرها من الدول.

من ناحيته، قال فؤاد حدرج رئيس مجلس إدارة الشركة، أن المشروع يتم تمويله من خلال مستثمرين إماراتيين وسعوديين ومصريين أيضا ومن المستهدف الانتهاء منه خلال أربع سنوات.

وأضاف "حدرج" أن السوق سيشمله أيضا مدرسة "فاشون ديزاين" ومبني إداري وفندقي لخدمة الوافدين وسيوفر المشروع نحو ٢٠٠ ألف فرصة عمل.