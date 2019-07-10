وفاة سمير جابر رائد الرقص الشعبي بعد صراع مع المرض

كتب- محمد عاطف:

توفي مساء اليوم، الباحث سمير جابر رائد الرقص الشعبي في مصر، بعد صراع مع المرض.

ويقام قداس الفنان سمير جابر، غدا الخميس في كنسية العذراء بمصر الجديدة تمام الساعة السابعة مساءا.

ويعد جابر أحد القلائل الذين جابوا العديد من أقاليم ومحافظات مصر لتوثيق الرقصات الشعبية، وله إسهامات لا ينكرها أحد في هذا المجال.

وولد جابر في قرية النخيلة مركز أبو تيج محافظة أسيوط عام 1940، وهو من الرعيل الأول للفرقة القومية للفنون الشعبية منذ إنشائها عام 1960.

وحصل جابر على بكالوريوس التربية الرياضية عام 1962، وعُيّن بمركز دراسات الفنون الشعبية 1963، حصل على بعثة إلى جمهورية المجر "بودابست" حيث درس علم التدوين الحركي "labanotation"، وكيفية استخدام التدوين في عملية التحليل والتصنيف والأرشفة 1970.

بعد عودته من البعثة، جرى تعيينه مدير بحوث الرقص الشعبي، كما دون كل الرقصات المصورة بمركز دراسات الفنون الشعبية، وعمل أرشفة لكل وحدة حركية، أتم دراسات عليا بالمعهد العالي للفنون الشعبية أكاديمية الفنون 1990.

وحصل على ماجستير الفنون بأطروحة "الرقص الشعبي والتدوين" بدرجة امتياز 1992، قام بعمل دراسات على الرقصات التقليدية لدول الخليج وله دراسات منشورة في ذلك، كما قام بإعداد أول أطلس للرقصات الشعبية المصرية "ثلاثة أجزاء" وتولى طبعه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.