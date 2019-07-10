سفيرة الاتحاد الأفريقي بأمريكا: أحترم شجاعة السيسي ومواقفه تجاه القارة

كتب- محمود مصطفى:

عبرت السفيرة أريكا كيومبوري، الممثل الدائم لبعثة الاتحاد الأفريقي بالولايات المتحدة، عن سعادتها وترحيبها بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية، مضيفة أن "الاتفاق سيجعل أفريقيا دولة واحدة وليس 65 دولة، ومن هنا فإن أفريقيا تمر بمرحلة فارقة وتكتب تاريخًا جديدًا".

وقالت كيومبوري خلال كلمتها في فعاليات اليوم الثالث مؤتمر قادة التعليم العالي في أفريقيا، الذي يعقد بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، إنها تحترم شجاعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وتقدر مواقفه الحازمة تجاه القضايا الأفريقية، مضيفة: «مستعدون معكم لِلَم الشمل الأفريقي بما يخدم قضايا التنمية، وبما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي للقارة السمراء»

وأكدت أهمية استفادة الدول الأفريقية من ثروات القارة وألا تتركها فريسة لأي دول أجنبية، وتحقيق الاستقلالية الشاملة في كل شيء، وخصوصًا في مجال التعليم، "فينبغي أن تكون هناك مناهج أفريقية خالصة بعيدا عن تدخلات دول من خارج القارة لفرض مناهج مضللة أو مناهج ترسخ لثقافات غربية لا تتوافق مع الثقافة الأفريقية"، وفق قولها.

وشددت كيومبوري، على أن اتحاد الجامعات الأفريقية يمكنه أن يحدث تغييرًا ويقوم بدور إيجابي في صناعة مناهج تشد من عضد الدول الأفريقية وتنمي فكرة الولاء للقارة والاندماج والتسامح، نظرًا للدور البارز للتعليم الذي جعله يتحكم بشكل قوي في مختلف مناحي الحياة وبات جهة قوية ومهمة في دعم التوجهات السياسية والاقتصادية.