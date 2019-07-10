"عبدالعال" يُهاجم الحكومة: "البرلمان مش تحت طلبكم"

كتب - أحمد علي:

شن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، هجومًا على الحكومة بسبب سياستها في إرسال التشريعات بشكل مكثف، بنهاية دور انعقاد البرلمان، وهو ما يتنافي مع ضوابط العمل البرلماني الذي يستوجب، إجازة نيابية بنهاية كل دور انعقاد المقرر له في مصر 30 يونيو من كل عام، وذلك وفق ضوابط الاتحاد البرلماني الدولي ومصر عضوا به.

جاء ذلك في الجلسة المسائية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مؤكدا أن منهج الحكومة في السياسية التشريعية، وإرسالها لتشريعات مهمة بنهاية دور الانعقاد أمر غير مقبول ومرفوض، والحكومة لا تدرك معايير العمل النيابي وضوابطه الدولية في أحقية كل نائب للحصول على إجازة نيابية بنهاية كل دور انعقاد.

وأشار "عبدالعال" إلى أن عدم تفعيل أدوات الرقابة، جعل الحكومة تعقد أن المجلس سلس وسهل، ومن ثم يجوز التعامل معه بنوع من الاستخفاف، وهذا أمر غير مقبول، ومن ثم سنعمل على تطبيق كافة الأدوات الرقابية في الوقت المقبل، قائلا:"المجلس مش تحت طلب الحكومة إطلاقا".

حديث عبد العال بشكل منفعل جاء بسبب قانون التأمينات والمعاشات والذي تقدمت به الحكومة للبرلمان يوم الثلاثاء الماضي، وتطلب إنجازه خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكدًا أن مشروع القانون مواده كثيرة تقترب من الـ200 مادة، ومن ثم لن تكون الفرصة متاحة لإصداره خلال هذا الدور، في ظل أن مجلس الدولة لم يقم بمراجعته حتى الآن، ويحتاج على الأقل لـ15 يوما لمراجعته، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشته على مستوى المواد، وإرساله لمجلس الدولة دون الموافقة النهائية عليه بدور الانعقاد الحالي.

واتفق معه النائب عبدالمنعم العليمي، مؤكدا أنه ليس من المقبول أن يصدر قانون مرسل يوم الثلاثاء للبرلمان في دور الانعقاد الحالي، ولم يطلع عليه النواب بشكل فعال، وهو أمر يهم كل الشعب المصري، رافضا أن يتم التسرع في إصدار هذا القانون، فيما أتفق معه النائب عبد الحميد كمال، مؤكدا ضرورة إعطاء مزيد من الدراسة.​