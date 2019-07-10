"مدبولي" يشيد بانخفاض معدل التضخم.. ووزير التموين: أسعار السلع لن ترتفع

كتب محمد غايات:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، ضرورة موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأعداد العاملين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالنسبة لبعض الوزارات الذين لم يسلموا هذه البيانات.

وأشاد رئيس الوزراء بانخفاض معدلات التضخم لنسبة 8.9% طبقاً لما أعلنه جهاز التعبئة العامة والإحصاء، اليوم، إذ سجل معدل التضـخم السنوي (8.9%) لشهر يونيو 2019 مقابل (13.8%) لذات الشهر من العام السابق.

وأوضح الجهاز أنّ الرقم القياسي العـام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (307.8) نقطة لشهر يونيو 2019 مسجلا انخفاضا قدره - 1.0% عن شهر مايو 2019.

وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنّ أسباب الانخفاض ترجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (-10.0%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.2%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.6%).

من جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن السلع الأساسية لن ترتفع أسعارها نظراً لزيادة المعروض عن الطلب، وكذا يوجد لدينا أكبر رصيد استراتيجي من السلع الأساسية، سواء الأرز أو الزيت أو السكر، وخلافه.